Još veća gužva u čekaonicama: Obiteljski liječnici više se neće javljati na telefon, vaditi krv...

Savjetovanje HZZO-a sa zainteresiranom javnošću, čiji su dijelovi izazvali ogorčenje liječnika obiteljske medicine, završeno je u utorak. Plan HZZO-a je ukinuti program pet zvjezdica. Riječ je o nizu usluga koje obavljaju liječnici primarne zdravstvene skrbi, poput sudjelovanja u e-timu, telefonskih konzultacija, e-naručivanja, vađenja krvi i vođenja savjetovališta, a koje im je HZZO financijski stimulirao

Sada sve te usluge HZZO ukida, odnosno ne želi platiti naknadu za njihovo obavljanje liječnicima primarne zdravstvene skrbi. Oni se, shodno tome, više ne planiraju javljati na telefone u ordinacijama i vaditi krv te obavljati druge usluge, na koje su navikli njihovi pacijenti. To znači da ćete ubuduće, recimo, po recept za lijek morati otići do liječnika, a nećete moći, kao dosad, obaviti to telefonski.