Policija na PMF-u, uzeti uzorci iz aparata; stručnjaci: 'Ovo je jako čudno'

Dodala je kako su obojica primjetila pečenje i bol u ustima i bol te otežano gutanje, a to su simptomi kod 'digestije korozivnih sredstava.

Kod drugog pacijenta utvrđeno je da nema kaustičkih ozlijeda jednjaka, i on je imao blaže simptome, kazala je doc. Mirjana Kalauz, gastroenterolog Odjela intervencijske gastroenterologije KBC Zagreb, gostujući u Otvorenom na HTV-u.

- Trebamo vidjeti nalaz i onda rekonstruirati koji se scenarij dogodio. Od ozbiljnih proizvođača očekujemo, a Coca-Cola to jest - da imaju kvalitetan sustav kvalitete koji bi mogao prevenirati ovakve neželjene slučajeve. Trebaju imati rigorozne kontrole kvalitete i one bi trebale utvrditi postojanje kontaminanta koji bi mogao ugroziti zdravlje. Jako je čudno što se ovdje dogodilo, kazao je.

- Nakon što se pogon očisti, mora se raditi analiza i to se mora ponavljati sve dok se ne utvrdi neutralni ispir. To se moralo napraviti. Kontrola proizvodnje morala je dati zeleno svjetlo da se idu puniti boce. Teško mi je vjerovati da se radi o sustavnom previdu, dodao je Meštrović. Analiza kiselosti vode je gotova za minutu, dodao je - to rade studenti na prvoj godini fakulteta. Ne može se doznati o kojoj kiselini/lužini je riječ, ali se može utvrditi je li tekućina opasna po zdravlje. Vjeruje da njegovi kolege već imaju naznake o čemu se radi.

Sustav kontrole

- Sustav kontrole u Hrvatsku, ulaskom zemlje u Europsku uniju - posložen je onako kako to propisuju europski propisi. Državni inspektorat kontrolira ulaz hrane na granici RH, a provode se i određene kontrole i monitorinzi unutar Hrvatske. Najvažnije je to što su proizvođači sami najodgovorniji za stavljanje na tržište ispravnu hranu - oni su ti koji moraju provoditi sustavne kontrole, kazala je prof. Jasna Bošnir, voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju u NZJZ "Andrija Štampar". Potvrdila je da sve velike kompanije imaju dobro razvijen HACCP sustav za kontrolu proizvodnje, ali i svih ulaznih sirovina.

'U zadnjih par godina u kontrolama posebno 'iskaču' - pesticidi'

- U zadnjih par godina u kontrolama hrane 'iskače' - su ostaci pesticida. To je broj jedan. Tu su i mikotoksini, raznorazni aditivi. Imate slučajeva i kad kvaliteta proizvoda ne odgovara. Ima i dosta neispravnih uzoraka. To je sve skupa oko 8 do 8 posto uzoraka, ovisi koliko je ukupno analiziranih uzoraka, napomenula je Bošnir.