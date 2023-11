Gastroenterolog: Jednjak ima tanku stijenku, može doći do perforacije

Što se moglo dogoditi da dođe do takvih ozljeda jednjaka?

"Taj mladić i dvije osobe iz Zagreba očito su unijele toksičnu supstancu u obliku tekućine u organizam, vjerojatno se radi o kiselini, no zasigurno se radi o niskoj koncentraciji i manjim oštećenjima sluznice i stijenke jednjaka", rekao je Ivaniš.

Kakva su oštećenja?

"Radi se o tome da je debljina stijenke jednjaka nekih 6 mm, to je organ koji ima tanku stijenku i kada uđe toksična supstanca i počne oštećivati sluznički dio, onda lako može doći do perforacije koja je iznimno ozbiljna i opasna. Tu je jedini pokušaj da se pomogne kirurgija. Ako se unese supstanca koja je niže koncentracije, onda će doći do površnog oštećenja, ali najčešće neće doći do perforacije. Tada treba primijeniti osnovne mjere, mirovanje pacijenta i što manje manipuliranje jednjakom", rekao je gastroenterolog.