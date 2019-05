Zbog sukoba s prolaznicom Lidiji Bačić prijeti i do 30 dana zatvora

Lidiji Bačić, pjevačici poznatijoj pod umjetničkim imenom Lille, zbog incidenta u petak navečer u Zagrebu prijeti i do 30 dana zatvora ako bude proglašena krivom

Prema četiri desetljeća starom zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, može joj biti izrečena kazna od 50 do 350 DEM (u protuvrijednosti domaće valute) ili kazna zatvora do 30 dana, a sukladno zakonu počinitelju se mogu odrediti i zaštitne mjere.

'Nakon što je vidjela da fotografiram njezin auto zbog registracije kako bih je prijavila policiji ponovno je izletjela iz automobila i zalijepila me za zid, a moju prijateljicu bacila na pod. Samo je vikala: 'Kučketino, šta ćeš ti meni retrovizor dirati?' Koji je to nivo? I ona se smatra nekakvom javnom osobom... Potom je sjela u vozilo i pobjegla. Njezinu retrovizoru nije se ništa dogodilo', prepričala je novinarka za Slobodnu Dalmaciju.

Slobodna je pokušala doći do pjevačice, ali se ona nije javljala na telefon. Tek je kratku SMS poruku, umjesto Bačić, poslao njezin menadžer Faruk Buljubašić Fayo.

'Nećemo sudjelovati u medijskim procesima jer je za to mjesto na policiji ili sudu, s tužbama ili protutužbama, za to postoje odvjetnici. Hrpa neistina i dezinformacija može biti prenesena i to je odluka medija, ali mi nećemo sudjelovati u hajci i nemamo komentara', naveo je Buljubašić.