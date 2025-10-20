Lavrov i Rubio obavljaju pripreme za sastanak Putina i Trumpa

„Održana je konstruktivna rasprava o mogućim konkretnim koracima za provedbu dogovora postignutih tijekom telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa 16. listopada“, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Putin i Trump dogovorili su se prošlog četvrtka u telefonskom razgovoru da će se uskoro sastati u mađarskoj prijestolnici Budimpešti na svom drugom samitu ove godine, a obje strane su rekle da će Lavrov i Rubio pripremiti taj susret.

Rusija je rekla da na samitu želi raspravljati o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini i načinima poboljšanja bilateralnih odnosa Moskve i Washingtona.

Istoremeno, u razgovoru s novinarima u ponedjeljak u Sloveniji na sastanku mediteranskih zemalja, francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će se skupina zemalja koje su obećale jačanje podrške Ukrajini sastati u petak u Londonu.

Na sastanak "koalicije voljnih" će doći i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem.

Zelenskij je, u zasebnoj objavi na X-u, najavio da će ovog tjedna biti "puno sastanaka i pregovora u Europi".