konstruktivan razgovor

Lavrov i Rubio obavljaju pripreme za sastanak Putina i Trumpa

V. B./Hina

20.10.2025 u 17:32

Marco Rubio došapnuo je Trumpu da je postignut dogovor Izrael - Hamas.
Marco Rubio došapnuo je Trumpu da je postignut dogovor Izrael - Hamas. Izvor: EPA / Autor: FRANCIS CHUNG / POOL
Bionic
Reading

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni tajnik Marco Rubio, zaduženi za pripremu samita predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa, održali su "konstruktivan" razgovor u ponedjeljak, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova

Putin i Trump dogovorili su se prošlog četvrtka u telefonskom razgovoru da će se uskoro sastati u mađarskoj prijestolnici Budimpešti na svom drugom samitu ove godine, a obje strane su rekle da će Lavrov i Rubio pripremiti taj susret.

„Održana je konstruktivna rasprava o mogućim konkretnim koracima za provedbu dogovora postignutih tijekom telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa 16. listopada“, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Rusija je rekla da na samitu želi raspravljati o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini i načinima poboljšanja bilateralnih odnosa Moskve i Washingtona.

Istoremeno, u razgovoru s novinarima u ponedjeljak u Sloveniji na sastanku mediteranskih zemalja, francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će se skupina zemalja koje su obećale jačanje podrške Ukrajini sastati u petak u Londonu.

Na sastanak "koalicije voljnih" će doći i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem.

Zelenskij je, u zasebnoj objavi na X-u, najavio da će ovog tjedna biti "puno sastanaka i pregovora u Europi".

EU MED-9

SEUL MIJENJA PRAVILA IGRE

promjenjivo i kišovito

