Lauc širi optimizam: Pandemija nije gotova, ali najgori dio je već iza nas

Član Znanstvenog savjeta Vlade RH, profesor biokemije i molekularne biologije i poslovni čovjek Gordan Lauc na svom profilu na Facebooku osvrnuo se na epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj.

Slika vrijedi 1000 riječi. Pet jako dobrih slika još i više...

Još jednom sretan Božić svima!

P.S.

Pandemija nije gotova. U prosjeku smo vrhunac širenja zaraze (broja novo-zaraženih ljudi) prešli negdje u drugoj polovini studenog, no i dalje moramo biti jako odgovorni i oprezni i dati svoj doprinos u suzbijanju širenja epidemije. No sada sigurno znamo da je u Hrvatskoj najgori dio pandemije već iza nas i sada se svi zajedno trebamo manje fokusirati na pandemiju, a više na to da kao država i kao društvo preživimo duboku recesiju koja je pred nama i koja bi u Europi mogla biti puno gora no što to i najcrnji trenutni scenariji predviđaju (jer niti jedan od njih nije predvidio opseg restrikcija u drugom valu koje su sada na snazi u velikom dijelu Europe...)