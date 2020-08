Lauc: Činjenica da se virus sada širi nije loša, već zapravo dobra vijest

Ugledni hrvatski znanstvenik Gordan Lauc objavio je putem svojega Facebooka kako 'nije loše što se virus sada širi već da je to sada dobra vijest'

Provedeno je na razmjerno malom broju ispitanika (206) pa to vjerojatno treba ponoviti prije no što možemo biti potpuno sigurni, no rezultati su iznimno ohrabrujući. Rezultati ove studije pokazali su da i ljudi koji su COVID-19 preboljeli s vrlo malim ili nikakvim simptomima, pa čak i članovi obitelji pozitivnih osoba koje same nikada nisu bile pozitivne razvijaju takozvane T-stanice specifične za SARS-CoV-2. T-stanice značajan su element našeg imunog sustava i pomažu u borbi protiv virusa, što znači da su osobe koje ih imaju barem djelomično, a možda i potpuno zaštićeni.

Ovo je iznimno važna informacija, posebice u sadašnjoj situaciji kada se virus širi Hrvatskom (i Europom) bez većih posljedica na zdravlje, tj. imamo vrlo malo teško bolesnih. To znači da činjenica da se virus sada širi nije loša, već zapravo dobra vijest i da na to možemo gledati kao na neki oblik prirodnog cjepljenja koji će nam olakšati situaciju na jesen kada će nam se vratiti teži, zimski COVID-19.

No ipak se ne treba potpuno opustiti i osobe koje pripadaju u rizične skupine trebaju sačekati cjepivo, a ne riskirati zarazu budući da i ovaj "ljetni" COVID-19 ipak može uzrokovati tešku, a možda čak i fatalnu bolest.', napisao je hrvatski mikrobiolog Lauc.