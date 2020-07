Studija pokazala: Virus se nije promijenio već je ljeto ublažilo simptome, ali na zimu će biti veća smrtnost

Smrtnost od COVID-19 znatno se smanjila dolaskom toplijih dana, pokazuje studija provedena u osam europskih i 15 kineskih bolnica, koju je provela međunarodna skupina sastavljena od 51 znanstvenika iz osam zemalja, među kojima su i naši mikrobiolog prof. Gordan Lauc i prof. Dragan Primorac, inače i članovi Znanstvenog savjeta Vlade RH

'Praćen je individualni tijek bolesti 6914 hospitaliziranih pacijenata. U svim bolnicama je uočeno da se smrtnost znatno smanjila. Za to postoji više mogućih objašnjenja, no istraživanje upućuje da je najvjerojatnije objašnjenje promjena temperature, tj. dolazak proljeća', kaže G. Lauc i naglašava kako se nije virus promijenio, već je riječ o učinku koji je posljedica uvjeta u kojima virus djeluje na čovjeka.

'Problem u sezoni grijanja je što je relativna vlažnost zraka u grijanim prostorima vrlo niska, što inaktivira našu mukoznu barijeru i omogućava virusima da se lakše šire. U mukusu koji luče naše sluznice nalaze se posebni glikoproteini mucini, čija je glavna zadaća da poput parangala love viruse i bakterije koji se onda mukocilijarnim transportom iznose iz dišnog sustava. To je prva barijera protiv patogena, no ona nažalost ne funkcionira ako je dehidriramo suhim zrakom. Čini se da je prestanak grijanja umanjio težinu simptoma u cijeloj Europi, no to nažalost znači da se virus zapravo nije promijenio i da bismo s početkom sezone grijanja mogli ponovo imati više teških oblika bolesti', rekao je prof. Lauc za Večernji list.