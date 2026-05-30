Latvijska penjačka zajednica u šoku: Trojica penjača poginula u padu s planine na Aljasci

Preživjeli je spašen u četvrtak iz planinskog bazena na 5.400 metara, a kasnije je prebačen u ambulantno vozilo za prijevoz u bolnicu, priopćila je agencija.

Američka agencija za nacionalne parkove (The National Park Service) izvijestila je da su četiri penjača iz sedmeročlane ekspedicije u srijedu pala u blizini prijevoja Denali, koji se nalazi oko 640 metara ispod 6.100 metara visokog vrha McKinley, najvišeg vrha Sjeverne Amerike.

'Operacije za troje preostalih penjača prešle su iz misije potrage i spašavanja u akciju spašavanja', rekli su u online izjavi iz Agencije za nacionalne parkove, dodajući da 'ne objavljuje informacije o poginulima do 72 sata nakon obavijesti najbliže rodbine'.

Latvijski planinarski savez izjavio je 'ovo je neopisivo bolan i nepovratan gubitak za cijelu latvijsku penjačku zajednicu', izvijestivši i da je četvrti penjač, ​​koji je također pao, u kritičnom stanju. Tri preostala člana ekspedicije, koji nisu ozlijeđeni u nesreći, sigurno su se vratili u kamp na planini nakon što su se pobrinuli za svoje pale partnere u penjanju.

Planina, središnji dio okolnog parka, dobro je poznata lokalnom stanovništvu i domorocima Aljaske kao Denali, što na jeziku atabaskanskih domorodačkih naroda znači 'visoki', iako je službeno nazvana 1917. u čast Williama McKinleyja, 25. američkog predsjednika, koji je ubijen 1901.