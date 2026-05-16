Latvijski predsjednik predložio oporbenog zastupnika za premijera

V. B./Hina

16.05.2026 u 18:38

Edgars Rinkevics Izvor: EPA / Autor: TOMS KALNINS
Latvijski predsjednik Edgars Rinkevics u subotu je predložio oporbenog zastupnika Andrisa Kulbergsa za novog premijera nakon ostavke Evike Siline

Siliņa je u četvrtak najavila ostavku što je dovelo do pada njezine koalicijske vlade, nekoliko mjeseci prije izbora u listopadu.

Kulbergs će dužnost preuzeti ako parlament potvrdi njega i kabinet koji predloži.

„S obzirom na nedavne događaje, mislim da bi novi premijer trebao doći iz oporbenih stranaka“, rekao je Rinkevics na konferenciji za novinare.

Silina je objavila ostavku nakon incidenta s ukrajinskim dronovima koji su iz smjera Rusije ušli u latvijski zračni prostor.

Dva ukrajinska drona pala su prošlog četvrtka u Latviji. Nitko nije ozlijeđen, no jedan od njih izazvao je manji požar u skladištu nafte. 

Stanovnici su kritizirali vlasti jer su upozorenja primili tek sat vremena nakon incidenta.

Horor u Modeni: Autom se zabio u pješake u središtu grada, sedmero ozlijeđenih
Rinčić: Šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji
Na Korčuli se sprema uklanjanje bombe iz Drugog svjetskog rata

