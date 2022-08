Kriza mijenja covid trend: Zbog rasta cijena energije mnogi bi na zimu mogli odustati od rada od kuće

Visoki računi za grijanje i potencijalna mogućnost rada u hladnom domu ove zime mogli bi natjerati mnoge Britance da se vrate u urede

Od 2000 ljudi, koliko ih je ispitala stranica za usporedbu cijena MoneySuperMarket , 14 posto njih planira provoditi više vremena radeći iz ureda kako bi smanjili račune za električnu energiju u svom domu. Ova se brojka povećava na gotovo četvrtinu (23 posto) kada se promatraju osobe u dobi od 18 do 24 godine.

Sarah Coles, viša analitičarka osobnih financija u Hargreaves Lansdownu, također predviđa da bi se radnici mogli odlučiti vratiti u urede zbog vrtoglavog rasta računa.

'Moguće je da računi za energiju toliko porastu da bi bilo jeftinije putovati na posao nego grijati svoj dom tijekom dana, a za neke ljude to će biti dovoljno da se brzo vrate na posao', rekla je.

Razlika u cijeni rada od kuće i odlaska u ured također uvelike ovisi o načinu prijevoza, rekla je Coles.

'Netko tko putuje prigradskim vlakom do Londona suočit će se s puno višim troškovima nego netko tko se vozi lokalnim autobusom. U isto vrijeme netko u modernom stanu imat će daleko niže troškove grijanja nego netko u velikoj viktorijanskoj kući s propuhom', rekla je Coles za CNBC.

Usputna potrošnja

Potrošnja povezana s radom u uredu ne zaustavlja se na putovanju na posao, a ogromne količine novca mogu se uštedjeti radeći od kuće.

'Odnosi se to na sve ono od garderobe za posao do ručkova, kava i usputne potrošnje koju donosi boravak izvan doma tijekom dana. Sve to treba uzeti u obzir u tim izračunima', rekla je Coles.

Bolja ravnoteža između poslovnog i privatnog života i produktivnost dva su glavna razloga zbog kojih su ljudi nastavili raditi od kuće i nakon što je većina ureda ponovno otvorena, a te bi pogodnosti mogle i dalje nadmašivati ​​dodatne troškove grijanja domova, rekla je Coles za CNBC.

Na položaj zaposlenih roditelja sve više utječu sve veći troškovi života, kaže Mandy Garner, glavna urednica WM Peoplea, internetske platforme koja promiče najbolju praksu i raznolikost na radnom mjestu.

U međuvremenu National Energy Action traži od vlade Ujedinjenog Kraljevstva da pruži više podrške ljudima koji donose odluke o tome što učiniti u ovoj situaciji.

'Kako bismo spriječili ljude da donose teške odluke, britanska vlada mora hitno nadograditi paket podrške za plaćanje računa za energiju i raditi s regulatorom na uvođenju socijalne tarife', rekao je Copeland za CNBC.

Odjel za poslovnu, energetsku i industrijsku strategiju odgovorio je na zahtjev CNBC-ja za komentar sljedećom izjavom.

'Znamo s kakvim se pritiscima ljudi suočavaju zbog rastućih troškova, zbog čega kontinuirano poduzimamo mjere kako bismo pomogli kućanstvima postupnim uvođenjem potpore u vrijednosti od 37 milijardi funti', rekao je glasnogovornik.