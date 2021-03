Krenula prodaja zalihe od 55 tisuća litara piva iz stečajne mase i odmah se stvorila gužva

Kaltenberg Adria, najveća pivovara u Primorsko-goranskoj županiji zajedno s pripadajućim restoranom već se nekoliko mjeseci nalazi u stečaju. S obzirom da se radi o specifičnoj tvornici čiji je proizvodni program proizvodnja piva, odnosno kvarljivih prehrambenih proizvoda, pojavila se obaveza prodaje zaliha. Upravo zbog toga u petak je otvoren je trgovački prostor koji se nalazi u Kukljanovu u sastavu Kaltenberg Adrije gdje je krenula prodaja piva

U stečajnoj je masi naime oko 55 tisuća litara piva raznih proizvodnih marki i okusa čiji je rok trajanja po prilici do treće dekade svibnja. Upravo zbog toga u petak otvoren je trgovački prostor koji se nalazi u sastavu Kaltenberg Adrije gdje je krenula prodaja piva, piše Novi list.

Kaltenberg shop subotom radi od 9 do 14 sati, radnim danom od 10 do 17, a tako će činiti sve do prodaje zaliha. Sudeći po prvom danu, teško da će biti otvoren dulje od nekoliko tjedana.

Istina, cijena je jako privlačna, no s obzirom da odlično “idu” i skuplji proizvodi, još je jednom razvidno kako je Kaltenberga Adria itekako imala prostora za rad na riječkom području jer su im proizvodi po svemu sudeći itekako – prihvaćeni. Istina, krah jedne, i krajnje neizvjesna turistička sezona koja tek dolazi učinili su svoje tako da je, unatoč prihvaćenosti, teško vjerovati kako se moglo zajamčiti poslovanje bez većih gubitaka.