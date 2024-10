Kreće sanacija tramvajske pruge na jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu

Druga faza radova od 14. do 22. listopada uključuje izvedbu kabelske instalacije sa svrhom modernizacije upravljačkog mehanizma skretnica. Radovi se izvode sukladno ugovoru o popravku tramvajskih pruga sklopljenim u postupku javne nabave.

Radovi će se odvijati u dvije faze. U prvoj fazi od 7. do 14. listopada planirana je izmjena kompletnog skretničkog sklopa, betoniranje i asfaltiranje.

Zbog radova promet raskrižjem neće biti obustavljen, no bit će otežan od ponedjeljka 7. listopada od 10:00 sati do ponedjeljka 21. listopada do 4:00 sata. Dio kolnika će biti zauzet pa će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu, u smjeru istok - zapad u dvije prometne trake, priopćili su iz Grada.

Za vrijeme radova neće biti moguće skretanje iz smjera zapada prema sjeveru, a obilazni pravac bit će:

Ulica grada Vukovara – polukružno na raskrižju Ulice grada Vukovara, Fausta Vrančića i Koranske – Ulica grada Vukovara – Savska cesta.

Također, moguće je povremeno usporavanje tramvajskog prometa, ali radovi neće utjecati na trase tramvajskih linija.

'Ispričavamo se sugrađanima zbog mogućih poteškoća u prometu u zoni radova, koji su nužni kako bi infrastruktura mogla pratiti suvremene prometne potrebe', navode iz Grada.