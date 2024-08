Kratkoročni najam stanova: Drakonske kazne i dvostruka pričuva

Prema predloženom slovu zakona, koji je bio u javnom savjetovanju, ali bez dijela koji se odnosio na kratkoročni najam (manje od 30 dana) ili najam za radnike (za smještaj više od četiri punoljetne osobe koje nisu srodnici do trećeg stupnja), 'tko namjerava koristiti stan za takvu vrstu najma, bit će mu potrebna prethodna pisana suglasnost kvalificirane većine, odnosno 80 posto suvlasnika'. Dodatan uvjet je da suglasnost obvezno moraju dati i vlasnici stanova 'čiji zidovi, podovi ili stropovi graniče s njegovim stanom'.

Sve odredbe koje se odnose na stanove vrijede i za one koji na taj način rentaju poslovne apartmane i poslovne prostore u zgradama.

Predviđene kazne

Premda je Branko Bačić, potpredsjednik Vlade, predstavljajući zakon kazao da, prema podacima Državnog zavoda za statistiku i HEP-a, 40 posto sveukupnog stambenog fonda ne služi stanovanju i da je cilj je da se tih oko 908.000 stanova vrati njihovoj prvotnoj i izvornoj namjeni, formulacija 'namjerava koristiti', koja se koristi u zakonu, ostavlja dvojbu odnosi li se to na one koji sada tako rentaju i sve koji to planiraju ili samo na one koji to planiraju.

Suvlasnik koji pak želi na taj način iznajmiti stan prije prikupljanja potrebnih potpisa morat će o tome obavijestiti predstavnika suvlasnika, a predviđeno je da oni koji koriste stan za kratkoročni najam i/ili najam za radnike plaćaju pričuvu u dvostrukom iznosu od utvrđenog iznosa.

Za one koji daju stan u kratkoročni najam bez suglasnosti 80 posto suvlasnika predviđene su kazne od dvije do 10 tisuća eura.