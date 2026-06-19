Kraj jedne ere: Orban više nikada ne može postati mađarski premijer

Prema novim ustavnim odredbama, osoba koja je dužnost premijera obnašala ukupno osam godina, bez obzira na eventualne prekide između mandata, više ne može biti ponovno izabrana na tu funkciju. U izračun se uračunavaju svi premijerski mandati od 2. svibnja 1990. godine.

'Ova izmjena Ustava ne utječe na aktualni mandat trenutačnog predsjednika vlade, ali mijenja uvjete za sve buduće premijere', poručio je Sulyok .

Iako je predsjednik izrazio određene dvojbe oko ustavnih promjena, prvenstveno zbog mogućeg ograničavanja prava parlamenta da slobodno bira predsjednika vlade, na kraju je ipak dao svoj potpis na dokument koji je parlament usvojio 15. lipnja.

Najveće posljedice izmjena osjetit će upravo Viktor Orban. On je prvi put postao premijer 1998. godine, kada je sa samo 35 godina bio jedan od najmlađih europskih čelnika. Nakon prvog mandata do 2002. godine proveo je osam godina u oporbi, a potom se 2010. vratio na vlast i zadržao je punih 16 godina, sve do poraza na ovogodišnjim parlamentarnim izborima.

Tijekom dva desetljeća na vlasti Orban je postao jedna od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih političkih figura u Europi. Njegova politika "neliberalne demokracije" često ga je dovodila u sukob s institucijama Europske unije, posebno oko pitanja vladavine prava, slobode medija, migracija i prava manjina.

Njegova stranka Fidesz oštro je reagirala na ustavne promjene. Balázs Orbán, jedan od vodećih ljudi stranke i bivši šef izborne kampanje, ustvrdio je da se radi o ograničavanju demokracije administrativnim sredstvima.

'Ovo je ograničavanje parlamentarizma i demokracije. Stranka Tisza boji se Viktora Orbana kao vrag tamjana', izjavio je.

Izmjene Ustava dolaze nakon uvjerljive pobjede stranke Tisza na parlamentarnim izborima održanima u travnju. Nova vladajuća stranka osvojila je 141 od ukupno 199 zastupničkih mjesta, dok je Fidesz doživio težak poraz osvojivši svega 52 mandata.

Za pristaše nove vlasti ustavne promjene predstavljaju zaštitu od predugog zadržavanja pojedinaca na vlasti i jačanje demokratskih institucija. Kritičari, pak, tvrde da se njima ograničava pravo birača da sami odluče tko će voditi zemlju.

Bez obzira na različita tumačenja, jedno je sigurno – nakon 20 godina obilježenih njegovom dominacijom mađarskom politikom, Viktor Orban više se neće moći kandidirati za premijersku dužnost, čime je i službeno zatvoreno jedno od najdužih političkih poglavlja u suvremenoj Europi.