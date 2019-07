Kovač: Nikad nisu krivi birači ni crni labudovi

Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova i saborski zastupnik HDZ-a, te pretendent na mjesto predsjednika stranke u RTL Direktu komentirao HNS-ov zahtjev za smjenu ministra uprave Lovre Kuščevića i stav premijera Andreja Plenkovića da ga još ne smjenjuje, ali i crnog labuda kojeg su u HDZ-u pronašli kao krivca nakon loših rezultata na europarlamentarnim izborima

Na pitanje o Kuščeviću je kazao da je percepcija o njemu kreirana u medijima.

"Percepcija je takva kakva jest i ona je kreirana u medijima. Kuščević je u nadležnosti predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića. Na Kuščeviću i Plenkoviću jest da se to razriješi.

Ne znam je li to bio blef HDZ-a i je li netko iz HNS-a pokušao pretrčati u neki drugi tabor da bi se u budućnosti pokušalo nešto ušićariti. No, poznavajući HNS, oni vole sinekure i funkcije i čisto sumnjam da bi sada otišli iz vladajuće koalicije. Bio sam začuđen. Ne znam je li to bio blef ili pokušaj traženja novog domaćina', kazao je Kovač te dodao kako Plenković i najviša stranačka tijela moraju odlučiti o sudbini koalicije s HNS-om.