Kovač: Jelenić je bio Plenkovićev izbor i brzo je zatvorio aferu 'Borg'

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač rekao je u subotu u Požegi da je bivši Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić bio izbor Andreja Plenkovića podsjetivši da je u svom mandatu, u kratkom roku, zatvorio istragu u 'aferi Borg'

"On je bio izvučen iz šešira. Tako se ne vodi kadrovska politika. Dobivamo kadrovsku situaciju da on podnosi ostavku jer je bio u sukobu interesa i nanio štetu ugledu Državnog odvjetništva. Tako se ne smije funkcionirati i tako mi nećemo funkcionirati. Te ćemo stvari promjeniti u interesu hrvatske države ", kazao je.

Na pitanje novinara rekao je da se zalažu za to da se smanji mogućnost rada nedjeljom i da to bude ograničeno na neke aktivnosti, a da oni koji rade nedjeljom - budu adekvatno i pristojno plaćeni za taj rad. Naveo je da se u drugim državama, koje su "manje katoličke od Hrvatske", nedjeljom puno manje radi i ima puno manje gospodarskih aktivnosti.

"Danas imamo ljude koji nas kopiraju. To je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji se javlja s idejom da nema velike koalicije, a do prije mjesec dana to nitko nije rekao. Mi smo ti koji diktiramo tempo, vidimo to i po Plenkovićevim kadrovskim rješenjima za unutarstranačke izbore na kojima je istaknuo kandidate - osim jednoga, koji nisu njegovi najbliži suradnici u HDZ-u. Znači da je on kadrovski kapitulirao, da je kapitulirao sadržajno i politički i sada neke druge stvari gura u prvi plan ", kazao je.



Kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a Ivan Penava odgovorio je na pitanje novinara da je protiv dva amandmana nacionalnih manjina na Zakon o popisu stanovništva te je ustvrdio da se s njegovim mišljenjem slaže i velik broj pripadnika srpske manjine na području gdje živi.