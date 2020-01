Kovač: I ptičice na grani znaju da HDZ neće pobijediti ako se ne promijeni

HDZ-ov Miro Kovač, jedan od istaknutijih oponenata predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, naglasio je u utorak potrebu da se HDZ promijeni jer 'i ptičice na grani znaju da na ovaj način HDZ sigurno neće biti vodeća snaga nakon parlamentarnih izbora'

U kratkoj izjavi novinarima u Hrvatskom saboru Kovač nije izravno odgovorio na pitanje o rastu unutarstranačke potpore aktualnom šefu HDZ-a Plenkoviću nego je tek uzvratio - čekamo da se rapišu unutarstranački izbori i da se poštuje Statut HDZ-a, a onda ćemo točno znati koji su rokovi i tko su ljudi koji će se najecati kao kandidati. Do tada nema smisla bilo što komentirati, dodao je.

'Ljudi imaju pravo raditi što god hoće, međutim, mjerodavni će biti članovi HDZ-a koji će se odlučiti za one ljude koje smatraju kompetentnima da HDZ bude opet najjača stranka, da se HDZ promijeni i da HDZ bude vodeća snaga nakon parlamentarnih izbora. Na ovaj način HDZ to sigurno neće biti, to znaju i ptičice na grani', komentirao je Kovač aktualno vodstvo i politiku stranke, odbivši nakon izjave odgovarati na dodatna pitanja novinara.

Prema neslužbenim informacijama, raspisivanje unutarstranačkih izbora očekuje se u petak popodne na sjednici Predsjedništva HDZ-a. Izbori će se najvjerojatnije održati u ožujku jer Plenkoviću mandat na čelu stranke istječe 17. travnja.