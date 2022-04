Kotromanović o pomilovanju Mustača i Perkovića: Ne bih potpisao pismo jer te ljude ne poznajem

O novom naoružanju koje stiže u Ukrajinu, o ruskoj taktici za Azovstal te aktualnim temama vojni analitičar i bivši ministar obrane Anto Kotromanović govorio je u dnevniku RTL-a

Na pitanje može li Putin do 9. svibnja proglasiti pobjedu u Ukrajini, Kotromanović je kazao da je Putin definitivno želio 9. svibnja prošetati trgom i pokazati se svijetu kao veliki strateg i državnik, no da elemente za proglašenje pobjede još uvijek nema.

Kotromanović se osvrnuo i na zahtjev generala za pomilovanje Perkovića i Mustača.

"Ja nisam znao za to pismo, nisam znao za inicijativu i nisam ništa ni potpisao. Te ljude nikad u životu nisam vidio, to nije moj svijet. Imam svoje branitelje s kojima sam proveo dugo godina u ratu i takvih ima s problemima, ljudi su poslije rata napravili određene stvari kojima želim pomoći i kojima ću nastojati pomoći kroz institut pomilovanja", kazao je Kotromanović.

"Rusija je nagomilala ogromnu količinu oklopa i topništva. U prvih nekoliko dana počelu sa snažnom zračnom potporom, imaju dnevno preko 300 naleta, raketiraju sve što stignu, topništvo gađa bliže ciljeve i to nije lako iscrpiti. Prostor je otvoren i tu vatru, silinu, teško je izdržati. Vidimo da ukrajinske snage ma nerviraju tamo gdje mogu zadržati što duže svoj položaj i rusku armiju pa se povlače i zauzimaju bolje pozicije. Što bi rekao Vili Beroš, u idućih 15 dana će biti ključna faza i tu ćemo vidjeti što će se desiti. znat ćemo za 5-6 dana kakav će biti tempo napada. Tek sada će krenuti žešće, tek sada će navala snage koju su dovukli krenuti u opći napad na regiju Donbas i da će to pokušati dovršiti do 9. svibnja", kazao je Kotromanović.