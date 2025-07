Tko tu vodi igru i preuzima zasluge? Europa smislila model, a Trump pokupio aplauz

No ključne odluke donesene su u Europi, čiji su lideri, suočeni s Trumpovom ambivalentnošću prema naoružavanju Ukrajine i ruskoj ljetnoj ofenzivi, znali da moraju brzo djelovati. Njemački političari osobito su gurali ovaj model, videći u Trumpovu razočaranju Vladimirom Putinom priliku za manevar.

'Radimo ovo u vlastitom interesu. Time pomažemo Ukrajini da se obrani od ruskih zračnih napada, terora i povećavamo pritisak na Moskvu da konačno sjedne za pregovarački stol ', rekao je Merz. 'Pokazujemo da konačno vučemo u istom smjeru kao sigurnosni partneri.' No realnije je reći da su upravo Europljani ti koji vuku Trumpa.

Korak ispred SAD-a

Unatoč Trumpovu rastućem razočaranju Putinom zbog nedostatka interesa za mirovni dogovor, oklijevao je oko drastičnog povećanja vojne pomoći Ukrajini. Zato su europski lideri, predvođeni Merzom i Rutteom, osmislili zaobilazno rješenje.

S obzirom na to da Trump vidi globalnu politiku – od trgovine do NATO-a – kroz prizmu financijskih transakcija, Europljani su procijenili da će mu biti lakše pristati na opskrbu Ukrajine američkim oružjem ako to plate sami, omogućujući pritom SAD-u da zaradi.

Time su mu pružili i politički 'pokrivač' pred izolacionističkim dijelom njegove baze, pokreta MAGA, omogućivši mu da ostane korak iza Europljana u vojnoj potpori Kijevu.

'Ovaj bi model omogućio američkoj administraciji da poveća pritisak na Rusiju i ojača potporu Ukrajini, a istodobno zadrži određenu distancu, onu koja je karakterizirala prve mjesece Trumpove administracije', rekao je vladin dužnosnik iz Merzova savjetničkog tima.