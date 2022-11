Kotromanović: Ovo je politička kapitulacija Kremlja, bježe podvijena repa preko rijeke Dnipro da bi spasili mrvice

Ante Kotromanović, nekadašnji ministar obrane i brigadir Hrvatske vojske analizirao je odluku Rusije da se povuče s desne obale rijeke Dnipro i grad Herson Ukrajincima

'"Željeli su sve uzeti, a sad bježe podvijena repa preko rijeke Dnipro da bi spasili ono mrvicu što im sad ostaje do kraja', ocjenio je Kotromanović.

'Mislim da je on još uvijek nedodirljiv. Njegov biološki sat polako otkucava. On je već star, a pitanje je svih pitanja tko će doći nakon Putina, neki jastreb koji će poticati sukobe s EU i s cijelim svijetom', kazao je i istaknuo: 'On se nije uopće jasno izjasnio oko povlačenja iz Hersona, sve je prebacio na ministra Šojgua. Mislim da je još nedodirlljiv.'

Objasnio je potom da ruskim trupama niti povlačenje neće biti jednostavno: 'Moraju prijeći široku rijeku. Ne znam niti jesu li prebacili sve civile koliko su govorili, mislim da su govorili nekih 100.000 civila na područje Krima ili u Rusiju.'