Kosor i Pahor susreli se na sredini mosta na Kupi: Nismo ni svjesni...

'Ono na što sam najviše ponosan bilo je i ostalo da je slovenski narod na referendumu za potrebnu većinu, u situaciji koja nije bila laka, u trenutku financijske i gospodarske krize koja je donijela loše raspoloženje, smogao toliko mudrosti i, gledajući u budućnost, izabrao put prijateljstva, dobrosusjedskih odnosa, iskrenih, dobrih odnosa naših naroda i država. To ne smijemo zaboraviti, ni mi Slovenci koji se time trebamo ponositi ni naši hrvatski prijatelji koji trebaju znati cijeniti odluku koju smo donijeli', rekao je Borut Pahor, bivši slovenski premijer i predsjednik.

'Možda mi u Hrvatskoj nismo do kraja svjesni koliko je to važna činjenica, a sasvim sam sigurna s ovim odmakom da u trenutku kad smo završavali pregovore gotovo nitko u Hrvatskoj nije bio svjestan koliko je to bio težak i naporan put, na trenutku bezizgledan put i moram reći da sam ponosna na činjenicu da sam svojim radom kao predsjednica vlade RH doprinijela toj činjenici da smo danas članica EU-a', rekla je Jadranka Kosor, bivša hrvatska premijerka.