Broj zaraženih novim koronavirusom, koji se krajem prošle godine pojavio u Wuhanu u Kini, u svijetu je dosegnuo 2.498,355, pokazali su u utorak najnoviji podaci američkog sveučilišta Johns Hopkins.

U ovom trenutku najpogođenija zemlja koronavirusom je SAD koji broji gotovo 800 tisuća oboljelih ljudi i gotovo 43 tisuće smrtnih slučajeva. Samo u New Yorku prijavljena su 14.604 smrtna slučaja uzrokovana virusom.

Broj smrtnih slučajeva u cijelom svijetu trenutačno iznosi 171.652, objavilo je to ugledno sveučilište.

Broj zaraženih koronavirusom u Rusiji premašio je u utorak, prema službenoj statistici, 52.763 osoba što je porast od 1800 posto od 1. travnja. Preko 456 osoba u Rusiji umrlo je od koronavirusa, a oko 10 posto smrtnih slučajeva potvrđeno je u proteklih nekoliko dana, navode zdravstvene vlasti. Preko pola slučajeva zaraze otpada na Moskvu - više od 29 tisuća. "Još nije došlo do vrhunca epidemije", kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin, prenosi TASS. Rusko dužnosnici predviđaju da bi vrhunac epidemije mogao nastupiti idućeg mjeseca.

U Španjolskoj je u utorak preminulo 430 osoba zaraženih koronavirusom, najviše u posljednja tri dana, no to je još uvijek dvostruko manje u odnosu na početak travnja, kad je u najsmrtonosnijem danu preminulo 950 pacijenata.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da svako ublažavanje mjera karantene protiv širenja novoga koronavirusa mora biti postupno, jer budu li ograničenja prebrzo ublažena, zaraza će izbiti ponovno.

Premda je zapadni Tihi ocean proteklih tjedana puno manje pogođen epidemijom od SAD-a ili Europe, povećao se broj zaraženih u Japanu i Singapuru, među ostalim zemljama.

Pandemija koronavirusa usmrtit će najmanje 300 tisuća Afrikanaca i gurnuti njih 29 milijuna u ekstremno siromaštvo, objavila je u petak UN-ova Ekonomska komisija za Afriku (UNECA), pozvavši na 100 milijardi dolara vrijednu sigurnosnu mrežu. Afričkih 54 država zasad je izvijestilo o 20 tisuća potvrđenih slučajeva zaraze, što je malo u odnosu na ostatak svijeta u kojem je zaraženo preko 2 milijuna ljudi. No Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u četvrtak je upozorila kako bi u Africi kroz tri do šest mjeseci moglo biti 10 milijuna slučajeva.