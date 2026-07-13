Končar nagradio članove uprave dionicama: Zna se tko je dobio najviše

Temeljem internih pravila nagrađivanja, Končar je prenio paket od 1215 dionica izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze
Končar je članovima uprave temeljem internih pravila nagrađivanja prenio paket od 1215 dionica izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze, na čijim je stranicama i objavljena ova obavijest.
Najviše dionica dobio je predsjednik uprave, Gordan Kolak. Njemu je pripalo ukupno 357 dionica vrijednih 356.000 eura. On tako sad drži ukupno 1393 dionice.
Član uprave, Mario Radaković dobio je 228 dionica vrijednih nešto više od 227.000 eura, što su prve dionice u njegovu vlasništvu.
Dobri poslovni rezultati
Ostali članovi uprave, Ivan Paić, Miki Huljić i Petar Bobek dobili su pakete od 210 dionica vrijednih 209.000 eura. Huljiću je tako povećan njegov portfelj na 746 dionica vrijednih 731.000 eura, a Bobek i Paić imaju po 519 dionica, vrijednih 508.000 eura.
Ovaj transfer dionica rezultat je iznimnih poslovnih rezultata. Tijekom prvog kvartala ove godine, dogovorili su nove poslove vrijedne 585 milijuna eura, od čega je više od 50 posto ugovoreno u inozemstvu. Knjiga narudžbi je na više od 2,9 milijardi eura, što je za 759,5 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani.