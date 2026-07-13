Končar nagradio članove uprave dionicama: Zna se tko je dobio najviše

Končar je članovima uprave temeljem internih pravila nagrađivanja prenio paket od 1215 dionica izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze, na čijim je stranicama i objavljena ova obavijest.

Najviše dionica dobio je predsjednik uprave, Gordan Kolak. Njemu je pripalo ukupno 357 dionica vrijednih 356.000 eura. On tako sad drži ukupno 1393 dionice.

Član uprave, Mario Radaković dobio je 228 dionica vrijednih nešto više od 227.000 eura, što su prve dionice u njegovu vlasništvu.