Konaković: BiH će s prijateljima odgovoriti na prijetnje Rusije

I.Ba./Hina

10.09.2025 u 13:14

Elmedin Konaković
Elmedin Konaković Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je u srijedu kako su provedene konzultacije s prijateljima te zemlje s ciljem zaustavljanja malignog utjecaja Rusije i onemogućavanje destabilizacije stanja na Balkanu.

Reagirajući na posjet bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Moskvi i poruke koje su nakon toga poslali ruski dužnosnici a posebice ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, Konaković je kazao kako u Sarajevu nisu iznenađeni postupcima Rusije niti porukama Lavrova i na njih su "itekako spremni".

"O tome smo odmah razgovarali s našim međunarodnim partnerima. Neki od njih su i članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i sigurno ćemo adekvatno i pravodobno odgovoriti na ono što Rusija već nekoliko puta pokušava koristeći entitet Republika Srpska i zahvaljujući podaničkom odnosu Milorada Dodika. Ona (Rusija) koristi RS kao prostor u kojem pravljenjem problema jača svoju poziciju za pregovore u drugim dijelovima svijeta", izjavio je Konaković kako ga citira agencija Fena.

Lavrov je u utorak potvrdio kako Moskva nastavlja podupirati Dodika kojega i dalje smatra predsjednikom RS iako je njemu prestao mandat po sili zakona nakon što je osuđen na godinu dana zatvora.

Najavio je i kako će se Rusija posebice pripremiti za sjednicu Vijeća sigurnosti UN najavljenu za 31. listopada kada je na dnevnom redu redovita šestomjesečna rasprava o stanu u BiH kao i donošenje odluke o produženju mandata vojne misije EU u BiH (EUFOR).

Lavrov nije izrijekom komentirao ranije Dodikove najave kako će od Rusije tražiti da vetom spriječi produženje tog mandata jer on EUFOR vidi kao okupacijsku vojsku.

Konaković je to komentirao konstatacijom kako su iz NATO-a ranije opetovano poručili da neće dopustiti sigurnosni vakuum u BiH.

"Postoji opcija dolaska NATO snaga ukoliko bi stala misija EUFOR-a. Dakle, Rusija i Dodik to znaju i za njih je to sigurno lošija verzija. I zbog toga do sada nisu posezali da iskoriste pravo veta da se EUFOR-ova misija u BiH završi. Koliko god Dodik radi sa svojim saveznikom na međunarodnoj sceni, uključujući možda i (Viktora) Orbana, koji mu je drugi 'polovični' savjetnik, mi radimo duplo više sa svim našim prijateljima i saveznicima na očuvanju stabilnosti u regiji i u BiH", kazao je šef bosanskohercegovačke diplomacije istaknuvši kako među članicama Vijeća sigurnosti UN ima dovoljno država koje su spremne reagirati na destruktivne pokušaje Rusije.

Dodao je kako je važno to što u u RS postoje "zdrave snage" svjesne da bi "luđačka politika" Milorada Dodika, koju pomaže Rusija, samo mogla odvesti u novi sukob.

