Konačno nam stižu ljetne temperature

Na kopnu poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka, te vrlo mala mogućnost za poneku kap kiše u Gorskome kotaru. Vjetar većinom slab, u gorju popodne umjeren jugozapadni, a na moru sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK) koji upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Od ovoga vikenda počinje ljetna zabrana prometa za teretna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju.

Do 10. rujna zabrane će biti subotom od 4 do 14 sati te nedjeljom od 12 do 23 sata.

Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera.