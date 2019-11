Komadina: Vrijeme je da Vlada prihvati barem dio zahtjeva učitelja

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina u četvrtak je ocijenio kako za štrajk nisu odgovorni učitelji nego Vlada, ističući kako je vrijeme da Vlada prihvati barem dio njihovih zahtjeva kako bi se štrajk zaustavio

Integrirati učitelje u koeficijente državnih službenika

"Kao što smo mi prihvatili državnu upravu, integrirajući u koeficijente javne uprave, tako i oni moraju integrirati učitelje u koeficijente državnih službenika", poručio je Komadina. Na pitanje što ako to tako ne bude i ako to budu trebale preuzeti županije odgovorio je kako štrajka ne bi ni bilo da su to preuzele županije.

Komadina je to rekao uoči sjednice Skupštine Primorsko-goranske županije, koja je u četvrtak prihvatila konsolidirani proračun za sljedeću godinu od milijardu i 320 milijuna kuna. Proračun je za 388 milijuna kuna veći od ovogodišnjeg i najveći je do sada, a prihvaćen je s 25 glasova za, 12 suzdržanih i 7 glasova protiv.

Najveći dio, tri četvrtine proračuna, namijenjeni su zdravstvu i školstvu.

U proračun je ove godine prvi puta uvršteno i preuzimanje poslova državne uprave, s oko 130 zaposlenika, a vijećnici su prihvatili i odluku o sklapanju sporazuma s Vladom o preuzimanju državnih službenika i namještenika,, dokumentacije, opreme i sredstava za rad, kao i odluku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u županiji.

Županijski proračun za 2020. realan, održiv i zdrav

Komadina je ocijenio da je proračun za 2020. realan, održiv, zadan i 'zdrav', naglasivši da pokriva"preuzimanje ureda državne uprave i održava sve kapitalne projekte i programe.

Dio vijećnika smatra pak da proračun ide u krivom smjeru, da bi trebao biti više usmjeren prema malom i srednjem poduzetništvu, da bi bilo bolje "pripojiti" županiju državnoj upravi te da se previše izdvaja za plaće, ali i da bi više trebalo izdvojiti za neke zdravstvene ustanove.