Komadina ide po novi mandat: 'Neka se kolega Oleg upire, ali ovdje većina diše lijevo'

Primorsko-goranski župan i potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina odlučio je da će se natjecati za još jedan mandat župana na izborima 2021. godine, otkriva Novi list. Formalnu odluku o tome mora donijeti Županijski odbor SDP-a

Na pitanje može li biti siguran da će s njim SDP zadržati županiju, s obzirom koliko se ministar i šef županijskog HDZ-a Oleg Butković upire ulagati u ovu regiju, Komadina kaže:

'Neka se kolega Oleg upire, to je legitimno, no ja mislim da ovaj kraj ipak i dalje najviše drži do lijevog centra, a moja je dužnost, odnosno dužnost je SDP-a očuvati tu opciju u ovom kraju. Većina ljudi u ovom kraju diše lijevo, i moji kolege u stranci očekuju da to ponovno dokažemo', govori Komadina.