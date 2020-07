Komadina o kandidaturi u SDP-u: Vjerojatno ću ove izbore preskočiti

'Vjerojatno ću ove izbore preskočiti', kaže Zlatko Komadina koji se ne planira kandidirati na predstojećim izborima u SDP-u

'Mnogi trče posljednji krug', rekao je Zlatko Komadina gostujući u Dnveniku Nove TV . Dodao je kako on ne trči posljednji krug.

'Naši stranački izbori su tu redovni, moramo se s njima baviti što kraće', dodao je i istaknuo da ne bi bilo u redu stranačke izbore razvući na sljedećih šest mjeseci.

Dodao je kako bi Peđa Grbin mogao postati i jedini kandidat za predsjednika SDP-a. Objasnio je kako proces kandidiranja traje mjesec dana.

'On je pokazao svoju želju i tu je legitimno. No, već se tu lobira, ja sam mislio da će to proći mirnije', kazao je Komadina i dodao da se već traže saveznici koji će i kako glasati.

'Međutim, mi smo uveli demokratske procese - jedan glas za tijela i organe, sve se glasa u kutijama, nema više šalabahtera', rekao je Komadina.

Dodao je kako mu se čini da bi ukidanje toga značilo 'jedan demokratski korak unatrag'.

Navodi kako je to trenutno nemoguće promijeniti po Statutu.

'To su naše unutarstranačke stvari', rekao je.

Za komentare Biljane Borzan i Arsena Bauk koji to spominju kao 'prokletstvo' stranke kaže kako je 'oduševljen' naknadnom pameću.

'Nakon bitke uvijek ima puno generala. Ti ljudi su bili u vodstvu i tada pa su mogli, tada kada smo to donosili, biti protiv toga', objasnio je Komadina.

Za ostavku Davora Bernardića kaže kako ga je molio da prespava nakon što su objavljeni rezultati parlamentarnih izbora. Dodao je kako su napravili loš rezultat na parlamentarnim izborima, ali da je takvih loših izbora bilo u povijesti.

'Bili smo i u devedesetim godinama loši. Nismo baš pali na koljena, ipak smo najjača oporbena stranka', dodao je Komadina.

Kaže da su trebali koalirati s Možemo.

'Gospodin Plenković je otfikario desnicu i postao prijemčiv građanima centra. Korona je tu bila i gospodarske teškoće. Ljudi su u strahu i ne žele promjene. Bilo je tu dosta psihologije i sociologije pa i politologije', objasnio je Komadina.