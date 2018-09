Komadina kaže da je spreman voditi SDP, otkrio i što Bernardiću nude ako odstupi

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina u subotu je u emisiji Hrvatskog radija Intervju tjedna izrazio uvjerenje da će 'predsjednik SDP-a Davor Bernardić dobro razmisliti i donijeti optimalnu odluku, napomenuvši da u SDP-u trebaju učiniti ono što je najbolje za stranku jer je ideja socijaldemokracije važnija od svakoga od njih ponaosob, te dodavši kako je, ako Bernardić odstupi, spreman privremeno biti čelnik stranke

Ako se Bernardić odluči povući to bi trebalo biti njegovom voljom i u interesu stranke

'Ako se predsjednik odluči za demisiju, to bi trebalo biti njegovom voljom u interesu stranke, članova i njega osobno, a ne sistemom, makar i statutarnih, razrješenja, što bi dovelo do izvanredne konvencije', smatra Komadina. Potpredsjednik SDP-a pozvao je da se jasno sagleda što je uzrok nezadovoljstva u stranci i kako popraviti način rada a ako je to, kako je rekao 'nemoguće u relativno kratkome vremenu, onda svatko treba razmišljati o svojoj ulozi u daljnjem sjedenju i putovanju vlakom koji se zove SDP'.

Komadina je intervju dao dan nakon neformalnoga sastanka užega vodstva stranke u petak u Gorskome kotaru koji nije iznjedrio konačan stav o Bernardićevoj političkoj sudbini pa se u nedjelju nastavlja.