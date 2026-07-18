Kolone na cestama se iz Hrvatske protežu u Sloveniju: Situaciju otežao požar na autocesti

Sredina srpnja na hrvatskim cestama obično je obilježena velikim kolonama prema Jadranu. HAK javlja kako je promet pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimično mokrih kolnika upozoravaju vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Na autocesti A1, kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko jednog kilometra, dok na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 te tunela Čelinka i čvora Posedarje u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima.

Zbog prometne nesreće na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko tri kilometra. Zbog požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h.