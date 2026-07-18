stanje na cestama

Kolone na cestama se iz Hrvatske protežu u Sloveniju: Situaciju otežao požar na autocesti

M.Da.

18.07.2026 u 10:53

Autocesta
Autocesta Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
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HAK javlja o mnogobrojnim kolonama na autocestama prema Jadranu. Posebno ističu usporenu vožnju na A1 prema Dubrovniku zbog požara vozila između tunela Čelinke i čvora Jasenice

Sredina srpnja na hrvatskim cestama obično je obilježena velikim kolonama prema Jadranu. HAK javlja kako je promet pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimično mokrih kolnika upozoravaju vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Na autocesti A1, kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko jednog kilometra, dok na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 te tunela Čelinka i čvora Posedarje u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima.

Zbog prometne nesreće na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko tri kilometra. Zbog požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h.

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Na autocesti﻿ A2, odnosno na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara (proteže se u Sloveniju). Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba

Na autocesti A3, kolona osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko ﻿osam kilometara.

Na A4, kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar. 

Na državnoj cesti DC1, vozi se usporeno u zoni radova, između Gračaca i Knina kod Otrića zbog vode na kolniku, a kod Draganića vozi se otežano. Na Krčkom mostu kolona je u smjeru otoka između čvora Križišće i Omišlja, a u smjeru kopna od Njivica

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