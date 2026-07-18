pojačano prema jugu

Kolone od jutra: Pogledajte stanje u prometu

Bi. S.

18.07.2026 u 07:20

Gužve na Lučkom
Gužve na Lučkom Izvor: Screenshot / Autor: HAK
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Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa HAK upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

  • ﻿﻿na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
  • između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima﻿

﻿A2 Zagreb-Macelj:

  • na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)
  • ﻿kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km﻿
  • zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera﻿

A3 Bregana-Lipovac:

  • na zagrebačkoj obilaznici ﻿﻿kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u ﻿smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km
  • pas na 80. km između čvorova Križ i Popovača, v﻿ozi se uz ograničenje brzine 60 km/h﻿

  • A7 Rupa-Križišće:

  • prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h﻿

Državna cesta DC1:

  • vozi se usporeno u zoni rado﻿va između Gračaca i Knina kod Otrića

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