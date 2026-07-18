Kolone od jutra: Pogledajte stanje u prometu

Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa HAK upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
- između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima
A2 Zagreb-Macelj:
- na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)
- kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km
- zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac:
- na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km
- pas na 80. km između čvorova Križ i Popovača, vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h
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A7 Rupa-Križišće:
- prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h
Državna cesta DC1:
- vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića