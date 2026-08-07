gust promet

Kolone i zabrane na hrvatskim autocestama: U Sisku prekinut promet

M.Da.

07.08.2026 u 20:04

Autocesta A1 - ilustracija
Autocesta A1 - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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HAK je izvijestio o zabranama prometovanja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i autocesti A2. Zbog prometne nesreće zatvorena je jedna od važnijih ulica u Sisku

Na snazi su ograničenja zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju na Jadranskoj magistrali, javlja HAK.

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na autocestama na prilazima naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta.

"Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", upozoravaju iz Hrvatskog autokluba.

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Stanje na cestama

Na autocesti A1, Zagreb-Ploče-Karamatići, pojačan je promet između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a pred naplatama Demerje i Lučko u oba smjera nema dužih čekanja

Na A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na dionici Đurmanec-Krapina ﻿zabrana je prometa za autobuse i teretna vozila﻿ ﻿﻿

Na DC1 Zagreb-Split u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Zbog prometne nesreće prekinut je promet u Ulici Božidara Adžije u Sisku. Obilazak regulira prometna policija, javlja HAK.

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