Kolone i zabrane na hrvatskim autocestama: U Sisku prekinut promet

Na snazi su ograničenja zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju na Jadranskoj magistrali, javlja HAK.

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na autocestama na prilazima naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta.

"Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", upozoravaju iz Hrvatskog autokluba.