Bivšoj predsjednici produljeno osiguranje: 'Sloboda mi je draža'

Osiguranje se od bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ne odvaja već tri i pol godine otkako je napustila Ured. Uz nju su ovaj tjedan bili i u Ukrajini, odakle je zbog obveza u Međunarodnom olimpijskom odboru završila u Budimpešti. Takvo društvo nije birala, kaže za Dnevnik Nove TV.

"Odluke donose relevantne službe i one su jedine koje mogu davati izjave o tome. Mislim da je upravo zbog same sigurnosti to bolje uopće ne komentirati. A što se mene osobno tiče, sloboda mi je draža", kazala je.