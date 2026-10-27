Kolinda o Vučićevoj sudbini: 'Tada sam mu pružila ruku, a sada...'

U razgovoru za Večernji list, prokomentirala je aktualno stanje, ali se i prisjetila svojih susreta s Vučićem. Ugostila ga je na Pantovčaku 2018. godine kad su oboje bili izabrani na predsjedničku poziciju u svojim zemljama. Posjet je izazvao veliku pozornost javnosti i brojne političke prijepore.

'Tada sam pružila ruku Vučiću, kao izabranom predsjedniku Srbije', prisjetila se Grabar-Kitarović.

Danas je situacija drugačija. Kaže, ne želi unaprijed donositi zaključke o novom političkom vodstvu.