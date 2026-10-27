Kolinda o Vučićevoj sudbini: 'Tada sam mu pružila ruku, a sada...'

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, iako više nije toliko uključena u dnevnu politiku, posebno pozorno prati događaje u susjedstvu i rezultate izbora u Srbiji
U razgovoru za Večernji list, prokomentirala je aktualno stanje, ali se i prisjetila svojih susreta s Vučićem. Ugostila ga je na Pantovčaku 2018. godine kad su oboje bili izabrani na predsjedničku poziciju u svojim zemljama. Posjet je izazvao veliku pozornost javnosti i brojne političke prijepore.
'Tada sam pružila ruku Vučiću, kao izabranom predsjedniku Srbije', prisjetila se Grabar-Kitarović.
Danas je situacija drugačija. Kaže, ne želi unaprijed donositi zaključke o novom političkom vodstvu.
'Ove promjene pratim vrlo pozorno. Ne znam što bih vam rekla točno, zato što vidimo pokret. Naziru se neki ljudi koji stoje iza pokreta, ali mislim da sada predstoji vrijeme, ponajprije njima, konsolidacije i izbora ljudi koji će voditi novu vladu Srbije', istaknula je bivša hrvatska predsjednica.
Naglasila je da će odluku o tome tko će voditi Srbiju, prije svega donijeti njeni građani. No, i Hrvatska tu ima svoje interese.
'Nama, naravno, to tko će biti izabran nije u interesu koliko je srpskom narodu u Srbiji. Ono što mi želimo vidjeti jest mir i dalje na području jugoistoka Europe. Mir između Hrvatske i Srbije i rješavanje otvorenih pitanja koja uglavnom proizlaze iz raspada bivše Jugoslavije, ali i iz Domovinskog rata', rekla je na kraju razgovora za Večernji list, Kolinda Grabar-Kitarović.