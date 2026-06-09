još malo pa luksuz

Koliko košta ljetovanje? Računica otkriva koliko Hrvati plaćaju odmor na moru

M. Šu.

09.06.2026 u 20:39

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hrvatska obala postaje sve skuplja za ljetovanje, a izračun ekipe Dnevnika Nove TV pokazuje koliko danas u stvarnosti stoji tjedan dana odmora na Jadranu za četveročlanu obitelj.

Za primjer je uzeta zagrebačka obitelj s dvoje odraslih i dvoje djece do 12 godina, a destinacija je Omiš. Najveći trošak i dalje je smještaj, gdje se cijene apartmana s kuhinjom kreću od 70 do 160 eura po noći, što u prosjeku za sedam dana iznosi oko 900 eura.

Dodatni troškovi brzo se gomilaju. Ležaljke i suncobran, unajmljeni u nekoliko navrata, stajali su ukupno 120 eura, dok je najam pedaline dvaput po sat vremena iznosio 50 eura. U troškove su uključene i kave, piva i sokovi u iznosu od 142 eura, kao i 20 kuglica sladoleda koje su koštale 62,5 eura.

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Značajan dio budžeta odlazi i na izlete, pa su tako vožnja brodom do Brača s ručkom, posjet Radmanovim mlinicama, uspon na Mirabelu te rafting čime se ukupni trošak ljetovanja popeo na 1.508,50 eura.

Uz obroke u restoranima, pizze, palačinke i brzu hranu iz pekarnice, te trošak goriva i cestarina za put od Zagreba do Omiša i natrag, ukupna računica za sedam dana odmora penje se na nešto više od 2.000 eura, pobrojao je Dnevnik Nove TV.

U izračun nisu uključeni nepredviđeni troškovi niti osnovne namirnice za pripremu obroka u apartmanu, koje svaka obitelj ionako ima i kod kuće.

Iako turističke zajednice nude i besplatne sadržaje tijekom ljeta, konačna računica pokazuje da odmor na Jadranu postaje sve veći izdatak za prosječne obitelji.

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