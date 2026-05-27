Nijemci analizirali cijene ljetovanja u Hrvatskoj i ostatku Mediterana: Nikad skuplje

Dok putovanja u udaljene destinacije, osobito u Aziju, zbog globalnih napetosti i rasta troškova gube popularnost, europske turističke zemlje ponovno su u središtu interesa njemačkih turista. Među njima je i Hrvatska, koju Nijemci i dalje smatraju povoljnijom opcijom u usporedbi s Grčkom i Španjolskom

Sve više Nijemaca bira kampiranje i odmor bliže kući. Kampovi diljem Njemačke bilježe rekordan interes, a prošle godine ostvareno je čak 44,7 milijuna noćenja, najviše dosad. Jedan od takvih kampova nalazi se u Seeshauptu uz Starnberško jezero u Bavarskoj. Iako ima tek 75 mjesta, tijekom ljeta gotovo je potpuno popunjen. ‘Od sredine lipnja do sredine rujna više nemamo slobodnih mjesta’, rekao je voditelj kampa Matthias Lederer, dodajući kako dio gostiju želi uštedjeti na gorivu i općenito smanjiti troškove putovanja, piše Deutsche Welle.

Visoke cijene goriva dodatno potiču takav trend. Prema podacima njemačkog autokluba ADAC, travanj ove godine bio je najskuplji mjesec za točenje goriva otkako se vodi evidencija. Litra benzina Super E10 u prosjeku je stajala 2,11 eura, dok je dizel dosegnuo 2,26 eura. Nijemci troše rekordne iznose na odmore Unatoč rastu cijena, Nijemci ne odustaju od putovanja. Prema najnovijoj Analizi turizma, prošle godine za odmor su prosječno izdvojili rekordnih 1636 eura po osobi. Najviše su trošili u Grčkoj, gdje je prosječni trošak odmora dosegnuo 1872 eura. Hrvatska se pokazala znatno povoljnijom — njemački turisti ovdje su u prosjeku potrošili 1303 eura. U analizi se Hrvatska i Turska izdvajaju kao destinacije koje nude relativno povoljan omjer cijene i kvalitete usluge, dok su Grčka i Španjolska označene kao osjetno skuplje zemlje za ljetovanje.

Španjolska sve skuplja, ali interes ne pada Turistička stručnjakinja Anne Zitschke iz HolidayChecka upozorava da će troškovi putovanja ove godine vjerojatno dodatno rasti zbog općeg poskupljenja. Posebno su cijene eksplodirale u popularnim destinacijama poput Španjolske, gdje su tijekom vrhunca sezone i do pet puta više nego u proljetnim mjesecima. Odmor za dvoje u hotelu s četiri zvjezdice uz plažu može doseći i 5000 eura. Ipak, interes turista ne jenjava. Španjolska ove godine očekuje rekordnih 100 milijuna stranih posjetitelja. Rat na Bliskom istoku utječe na turizam i avioprijevoz Na turističko tržište sve snažnije utječu i geopolitičke napetosti, osobito rat u Iranu i problemi oko Hormuškog tjesnaca, jedne od ključnih svjetskih ruta za transport nafte. Zbog toga je znatno poskupio kerozin za zrakoplove. Početkom godine tona goriva stajala je oko 670 dolara, a tijekom proljeća cijena je nakratko skočila na gotovo 1800 dolara.