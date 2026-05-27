Istraživanje otkrilo podatke o odmoru Hrvata: Pazite koliko ljudi neće ići na more

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, donosi i drugi dio istraživanja. Ovaj mjesec ispitanici su odgovarali na namjeravaju li ići ove godine na ljetovanje i iz kojih razloga da ili ne. Uz to, istraživanje donosi osjećaju li se građani sigurno u našoj zemlji. Rezultate je prezentirala i analizirala reporterka Sabina Tandara Knezović, uz gosta komentatora Borisa Jokića

U jučerašnjem istraživanju smo vidjeli kako su inflacija, visoke cijene, niske plaće i mirovine među glavnim boljkama građana. Drugi dio istraživanja donosi mogu li si uz sve to građani priuštiti ljetovanje. Na pitanje planirate li ove godine ići na ljetovanje, 35 posto ispitanika odgovara potvrdno, 54 posto ne planira ići na ljetovanje, dok 11 posto još ne zna. "U Hrvatskoj postoji značajan broj ljudi koji nisu u financijskoj mogućnosti ići na more. Osim toga, ne ljetuje se samo na moru, neki idu i u planine. Također, treba ući u to što je Hrvatska. U Hrvatskoj smo sve stariji, dio umirovljenika nije u mogućnosti ići na more. S obzirom na to da dio stanovnika i živi na moru, ovakve brojke ne trebaju čuditi“, analizirao je Jokić te dodao: "Najljepše more od svih mora postaje sve nedostižnije i nedostupnije. Cijene smještaja i prehrane su takve da si netko iz Norveške ne može priuštiti, a kamoli netko tko dolazi iz Garešnice, Zaboka ili Gospića. Sve to ukazuje da bismo trebali promisliti kakav turizam gajimo i što činimo za naše građane da mogu uživati u onome što je dio Hrvatske.“

Gdje ljetovati Od ovih 35 posto koji su odgovorili da idu na ljetovanje, njih 82 posto planira ljetovati u Hrvatskoj, 16 posto u inozemstvu, a 2 posto još ne zna. Jasnije je zašto građani biraju Hrvatsku i po podacima gdje će odsjesti. Njih 30 posto planira provesti ljetovanje u plaćenom privatnom smještaju. 25 posto ljetuje kod obitelj ili prijatelja te ne plaća smještaj. 20 posto bira hotel, dok 18 posto ima vlastitu nekretninu. Tek 2 posto odsjeda u kampu, a 1 posto u hostelu. Neki drugi smještaj odgovorilo je njih 3 posto, dok 1 posto još ne zna.

"Značajan dio ljudi se odlučuje kod rodbine, ili idu u zimmer frei, mali dio odlazi u hotele. Takva vrsta smještaja postaje luksuz, a to ne bi trebalo biti tako. Mi bismo trebali biti društvo koje je okrenuto prema nama kao potrošačima, da cijene budu pristupačne kako bi ljudi mogli uživati u tom moru, u toj obali“, rekao je Jokić. "Postavlja se pitanje kakav mi to turizam gajimo. Turizam treba biti takav da što manje šteti okolišu i da što više služi ljudima Hrvatske. Umjesto toga, turizam postaje sve veći teret za prirodu, ali i za lokalno stanovništvo, s druge strane sve manje je usmjeren prema domaćem stanovništvu“, dodao je Jokić.

Sve manje ljudi ide na ljetovanja Kao glavni razlog oni koji ne planiraju na ljetovanje navode financijske razloge, odnosno ljetovanje si ne mogu priuštiti. To je odgovorilo više od polovice ispitanika, njih 51 posto. 20 posto ionako živi na moru ili dovoljno blizu mora. Njih 8 posto odgovorilo je da ne voli ljetovanja, a 6 posto kao razlog zašto ne idu na ljetovanje ove godine navodi obiteljske obveze. 5 posto ne može ići zbog zdravstvenih razloga, a 4 posto zbog obveza na poslu ili faksu. Neki drugi razlog ima 5 posto ispitanika, a ne zna 1 posto.

"Mislim da bi trebalo osvještavati tu činjenicu. Kada nam politika govori da smo sve bogatiji, sve imućniji, a značajan dio stanovništva si sve više ne može priuštiti neke stvari koje su možda i mogli dok su bili, pod navodnicima, siromašniji. U odnosu na razdoblje prije 20 godina sve manje se stanovništva odlučuje na ljetovanje u jeku sezonu na našoj obali“, poručio je Jokić te dodao: "Uvijek treba imati u vidu rast primanja, koji sigurno postoji, ali i nesrazmjer rasta cijena za određene usluge. Jedna od takvih je i odmor.“ Osjećaj sigurnosti Istraživanje donosi i osjećaju li se ispitanici sigurno u Hrvatskoj. Da se osjeća nesigurno reklo je 7 posto ispitanika, dok se sigurno osjeća njih čak 91 posto. Ne zna 2 posto.