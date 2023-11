Koliko će učitelji dobiti više na plaći za listopad?

Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, kazala je za HRT da ćae se učiteljski novčanik podebljati od 1. studenoga podebljati za 53 eura prosječno na uzorku od 20 godina staža

Ili točnije - učitelji s višom stručnom spremom dobit će povišicu od 49 do 53 eura, a oni s visokom stručnom spremom od 53 do gotovo 65 eura. A do ožujka sljedeće godine nastojat će s Vladom, kažu u sindikatu, dogovoriti što bolje koeficijente, kako bi plaće bile što veće.

- Kako bi to postigli, očekujemo prosječni rast minimalno za 12 posto kroz koeficijente, tako da bi buduća plaća kroz koeficijente rasla za oko 150 eura, ističe Šprem. Pa napokon, kažu nam prosvjetari, jer poznato je da nas se uvijek preskakalo.