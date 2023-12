Kolarić: Od korone su proteklog tjedna umrle 23 osobe, imamo tristotinjak zaraženih tjedno

Kolarić se osvrnuo na činjenicu da je u Hrvatskoj zabilježeno najviše slučajeva hripavca od 1980-ih godina.

- Ključni uzrok je pad procijepljenosti. Hripavac je jedna od najzaraznijih bolesti, uz ospice - najlakše se prenosi. Da bi imali kolektivni imunitet, potrebno je da je 95 do 96 posto djece cijepljeno, kod nas u Hrvatskoj to je 88 posto. To je temeljni razlog zašto imamo ovako povećan broj zaraženih, rekao je.