Koje ovisnosti bi se željeli najviše riješiti? Cigareta, alkohola, slatkog ili - mobitela

Gotovo dvije trećine upitanih (68%) želi u sljedećoj godini manje napetosti i stresa. To je očito muka koju pogađa sve više građana jer je u ispitivanju prije deset godina to isticalo samo 60% upitanih. 64% ispitanika je čvrsto odlučilo provesti više vremena uz obitelj i prijatelje, njih 54% misli kako bi više vremena trebali posvetiti sami sebi. Tu je zanimljiva razlika između spolova: među ženama je to čak 59%, kod muškaraca 48%.

Na listi poroka kojeg se žele odreći također imamo novog favorita: mobitel, računala i internet. Još 2014. je samo 15% upitanih odlučilo „prestati gubiti vrijeme“ za ekranom, ove godine ih je to 34%. Isti postotak jedino još ima odluka smršaviti, a isto tako zanimljivo jest kako su prije svega mladi (od 14 do 29 godina) shvatili kako im valja prestati ili bitno manje zuriti u svoje ekrane – njih 52% se zariče da će to učiniti, prenosi Deutsche Welle.