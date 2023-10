Koja je suština izraelsko-palestinskog sukoba i kako je započeo

U srpnju 1922. Liga naroda povjerila je Velikoj Britaniji mandat za upravljanje Palestinom. Britanski mandat uspostavljen je 1923. i trajao je do 1948. Tijekom tog razdoblja Britanci su omogućili masovnu imigraciju Židova jer su novi stanovnici bježali od nacizma u Europi. Prema britanskim podacima, gotovo 380 tisuća Židova doselilo se na područje Palestine od 1920. do 1946. godine.

Arapski ustanak

Zbog demografskih promjena i britanske konfiskacije zemlje, potom predane židovskim doseljenicima, organiziran je Arapski ustanak, a trajao je od 1936. do 1939. godine. U travnju 1936. novoosnovani Arapski nacionalni odbor pozvao je Palestince na opći štrajk, uz uskratu plaćanja poreza i bojkot židovskih proizvoda u znak prosvjeda protiv britanskog kolonijalizma i rastućeg useljavanja Židova. U te tri godine pobune, koju su Britanci brutalno ugušili, navodi Al Jazeera, ubijeno je 5000 Palestinaca, 15.000 do 20.000 ih je ranjeno, a 5600 zatvoreno.

Do 1947. židovsko stanovništvo došlo je do udjela od 33 posto u Palestini, ali su posjedovali samo šest posto zemlje. Nakon Drugog svjetskog rata stvoreni Ujedinjeni narodi donijeli su na Općoj skupštini u studenom 1947. godine rezoluciju o podjeli Palestine na dvije države, židovsku i arapsku, s Jeruzalemom pod upravom UN-a. Arapski svijet odbacio je taj plan, tvrdeći da je nepravedan i da krši Povelju UN-a. Prema njemu, oko 56 posto Palestine dodijeljeno je židovskoj državi, uključujući većinu plodnog obalnog područja. U to vrijeme Palestinci su posjedovali 94 posto povijesne Palestine i činili 67 posto stanovništva.

Vrijeme Nakbe

Prije nego što je Britancima istekao mandat i prije nego što je Izrael proglasio državu kreće protjerivanje Palestinaca. Situacija je eskalirala u pravi rat 1948. godine odlaskom britanskih snaga te proglašenjem izraelske države 14. svibnja 1948. godine, odnosno ulaskom susjednih arapskih vojski. Novouspostavljene izraelske snage pokrenule su veliku ofenzivu. Sljedećeg dana počeo je Prvi arapsko-izraelski rat, a borbe su završile u siječnju 1949. nakon primirja između Izraela i Egipta, Libanona, Jordana i Sirije.

Rezultat rata bilo je, navodi se na stranicama UN-a, trajno raseljavanje više od polovice palestinskog stanovništva. Taj period Palestinci nazivaju Nakba, odnosno katastrofa, koja je rezultirala oduzimanjem imovine i zaustavila njihove snove o vlastitoj državi. U ratu je, navodi Reuters, oko 700.000 Palestinaca, polovica arapskog stanovništva Palestine pod britanskom vlašću, pobjeglo ili protjerano iz svojih domova, završivši u Jordanu, Libanonu i Siriji, kao i u Gazi, Zapadnoj obali te istočnom Jeruzalemu.