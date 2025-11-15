donji lađevac

Kod Slunja će se graditi Braniteljski centar, Medved: Pratimo njihove potrebe

I.V./Hina

15.11.2025 u 01:30

Tomo Medved
Tomo Medved Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potpisao je u petak u Slunju ugovor vrijedan 6,7 milijuna eura, za rekonstrukciji napuštene školske zgrade u Donjem Lađevcu u Braniteljski centar, te izjavio da Vlada sustavno prati potrebe branitelja i stradalnika Domovinskog rata

Ministar Medved ugovor je potpisao s izvođačem, predstavnikom tvrtke Radnik, Mariom Biljanom. Rok za rekonstrukciju objekta je 12 mjeseci, novac je osiguran iz državnog proračuna, a ministar je izrazio uvjerenje da će dovršetak biti i brže.

Poručio je da će Braniteljski centar biti „mjesto sigurnosti, dostojanstva i zahvalnosti“. „Svjedočimo još jednom iskoraku u pružanju podrške hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata koji su nas zadužili nesebičnim doprinosom u obrani i oslobađanju Hrvatske“, rekao je Medved.

Naglasio je da Vlada RH i resorno Ministarstvo stalno prate potrebe hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te razvijaju sustav trajne potpore i podrške. Iskustvo ratnih vojnih invalida s teškim oštećenjima organizma i činjenica starenja braniteljske populacije ukazuju na potrebu za takvim ustanovama, dodao je ministar Medved.

vezane vijesti

Braniteljski centar u Slunju će predstavljati jednu od podružnica novoosnovane Ustanove Braniteljski centar, na čijem je čelu Davor Huška.

„Uspostava takvih centara jedan je od ključnih projekata Ministarstva, ali i dio šire inicijative za poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te nije slučajno da se jedan od pet prvih centara gradi u Slunju, a prvi u Pakracu, gradu u kojemu je 1. ožujka 1991. počeo Domovinski rat te je tamo i sjedište Javne ustanove. Time šaljemo poruku decentralizacije kako bismo omogućili što veću dostupnost usluga“, rekao je ministar Medved.

Osim u ta dva grada, takvi će centri biti i u Slavonskom Brodu, Imotskom i Vukovaru, a slunjski će imati kapacitet za 40 stalnih korisnika te još 15 povremenih, kao i 23 smještajne jedinice za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti.

Božo Bionda iz Lađevca, prvi branitelj poginuo u opsadi Vukovara

Napuštenu školsku zgradu je za tu potrebu darovala Županija karlovačka, a karlovačka županica Martina Furdek Hajdin je navela kako je ideja ministra hrvatskih branitelja bila da se tamo uradi Braniteljski centar.

Slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić podsjetila je da je iz Lađevca i Božo Bionda (1970. - 1991.), pripadnik Prvog hrvatskog redarstvenika, a poslije i ATJ Lučko, prvi branitelj poginuo u opsadi Vukovara. Bionda je poginuo 25. kolovoza 1991., u blizini raskrižja Borovske i Trpinjske ceste, a pogođen je uslijed rafalne pucnjave iz mitraljeza s transportera Jugoslavenske vojske (JNA).

Predsjednik slunjskog Ćasničkog zbora Vladimir Katić rekao je će centar puno značiti braniteljima jer će biti mjesto okupljanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u budimpešti

u budimpešti

Milanović se sastao s Orbanom
jedna žena ozlijeđena

jedna žena ozlijeđena

Raketni napad na Damask: Odjeknule snažne eksplozije, urušio se dio zgrade
novi obračun

novi obračun

Kod Zagrebačkog velesajma napadnute dvije mlađe osobe, evo što kaže policija

najpopularnije

Još vijesti