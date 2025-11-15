Kod Slunja će se graditi Braniteljski centar, Medved: Pratimo njihove potrebe

Naglasio je da Vlada RH i resorno Ministarstvo stalno prate potrebe hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te razvijaju sustav trajne potpore i podrške. Iskustvo ratnih vojnih invalida s teškim oštećenjima organizma i činjenica starenja braniteljske populacije ukazuju na potrebu za takvim ustanovama, dodao je ministar Medved.

Poručio je da će Braniteljski centar biti „mjesto sigurnosti, dostojanstva i zahvalnosti“. „Svjedočimo još jednom iskoraku u pružanju podrške hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata koji su nas zadužili nesebičnim doprinosom u obrani i oslobađanju Hrvatske “, rekao je Medved.

Ministar Medved ugovor je potpisao s izvođačem, predstavnikom tvrtke Radnik, Mariom Biljanom. Rok za rekonstrukciju objekta je 12 mjeseci, novac je osiguran iz državnog proračuna, a ministar je izrazio uvjerenje da će dovršetak biti i brže.

Braniteljski centar u Slunju će predstavljati jednu od podružnica novoosnovane Ustanove Braniteljski centar, na čijem je čelu Davor Huška.

„Uspostava takvih centara jedan je od ključnih projekata Ministarstva, ali i dio šire inicijative za poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te nije slučajno da se jedan od pet prvih centara gradi u Slunju, a prvi u Pakracu, gradu u kojemu je 1. ožujka 1991. počeo Domovinski rat te je tamo i sjedište Javne ustanove. Time šaljemo poruku decentralizacije kako bismo omogućili što veću dostupnost usluga“, rekao je ministar Medved.

Osim u ta dva grada, takvi će centri biti i u Slavonskom Brodu, Imotskom i Vukovaru, a slunjski će imati kapacitet za 40 stalnih korisnika te još 15 povremenih, kao i 23 smještajne jedinice za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti.

Božo Bionda iz Lađevca, prvi branitelj poginuo u opsadi Vukovara

Napuštenu školsku zgradu je za tu potrebu darovala Županija karlovačka, a karlovačka županica Martina Furdek Hajdin je navela kako je ideja ministra hrvatskih branitelja bila da se tamo uradi Braniteljski centar.

Slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić podsjetila je da je iz Lađevca i Božo Bionda (1970. - 1991.), pripadnik Prvog hrvatskog redarstvenika, a poslije i ATJ Lučko, prvi branitelj poginuo u opsadi Vukovara. Bionda je poginuo 25. kolovoza 1991., u blizini raskrižja Borovske i Trpinjske ceste, a pogođen je uslijed rafalne pucnjave iz mitraljeza s transportera Jugoslavenske vojske (JNA).

Predsjednik slunjskog Ćasničkog zbora Vladimir Katić rekao je će centar puno značiti braniteljima jer će biti mjesto okupljanja.