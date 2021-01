Klemm peti put zatražio odgodu služenja zatvorske kazne

Josip Klemm, bivši predsjednik Udruge specijalne policije, koji je još 2017. osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora zbog zloporabe u gospodarskom poslovanju, tu kaznu nikako da odsluži.

Presuda je postala pravomoćna 2019., a on je od tada do danas tražio četiri odgode odlaska u zatvor zbog zdravstvenih teškoća, i to mu je odobravano. Međutim, sada je sutkinja izvršenja kazne zatvora zagrebačkog Županijskog suda njegovu molbu odbila, na što se Klemm žalio izvanraspravnom vijeću. I ono mu je žalbu odbilo te je određeno da se Klemm u Remetinec mora javiti 26. siječnja, javlja Vecernji.hr.