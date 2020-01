Klemm se mora 16. siječnja javiti na izdržavanje zatvorske kazne

Josip Klemm, vlasnik zaštitarske tvrtke Klemm security te bivši predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, primio je prije Božića poziv da se 16. siječnja javi na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne

Njemu je u srpnju ove godine Vrhovni sud potvrdio bezuvjetnu zatvorsku kaznu zbog izvlačenja tri milijuna kuna iz svoje zaštitarske tvrtke u razdoblju od 2005. do 2007. godine.

Nakon uhićenja Klemm je prvo izjavio da se ne smatra krivim, ali se kasnije branio da je postupak protiv njega inicirao SDP iz političkih razloga zato što je bio jedan od predvodnika prosvjeda u Savskoj kao i da nije oštetio ni svoju tvrtku niti državu.

Nakon što je primio poziv za izdržavanje kazne na koju bi se trebao javiti u Remetinec gdje prvo mora prići kroz dijagnostički centar, Klemm može tražiti odgodu izvršenja zatvorske kazne na što po zakonu ima pravo.

Kako doznaje Jutarnji list iz krugova bliskih Josipu Klemmu, on će to svoje zakonsko pravo i koristiti. Presuda je u međuvremenu, osim što je postala pravomoćna, postala i izvršna, i on je primio rješenje o upućivanju na izvršenje zatvorske kazne. Klemm se nakon toga morao javiti sucu izvršenja koji ga je morao poučiti da ima pravo na žalbu u roku od tri dana.

Članak 54. Zakona o izvršenju kazne zatvora u stavku tri navedeno je devet razloga za odgodu, a među njima je i narušeno zdravlje. Klemm je inače bio teško ozlijeđen prilikom pada iz helikoptera dok je bio pripadnik specijalne policije. Odgoda se može tražiti i zbog obiteljskih ili poslovnih razloga.

Kako doznaje Jutarnji list, Klemm zasad još nije podnio zahtjev za odgodom izvršenja kazne zatvora što može, ali i ne mora učiniti. Ako ne podnese žalbu, morat će se pojaviti u Remetincu.