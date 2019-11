Kiša potopila Rijeku, zbog prometne nesreće zatvorena cesta, olujno jugo diljem obale otkazuje brodske linije

Zbog snaže kiše Rijeka je pod vodom, a promet u tom gradu je otežan. Zbog prometne nesreće u tunelu Pećine (izlaz prema trgovačkom centru) prekinut je promet na toj cesti, a županijska cesta Zamost-Čabar zbog poplave je zatvorena za sav promet. Kretanje gradom dodatno otežava i olujno jugo zbog čega su otkazane mnoge trajektne i katamaranske linije diljem Jadrana.

Nije to nešto novo u "gradu koji teče" piše Novi list koji upozorava da gotovo svaka jača oborina stvori potoke, a to onda za sobom vuče i gužve.

U srijedu će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Na Jadranu i u predjelima uz njega mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom te lokalno obilna oborina, osobito u Dalmaciji. Najviše sunčanog vremena bit će u središnjim predjelima. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u gorju mjestimice jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo te jugozapadni i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 17, a najviša uglavnom od 14 do 18 °C, u Dalmaciji i toplije.