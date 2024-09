Kiša i olujno jugo sutra će pokazati zube, ali ne svima: Ljeto se vraća u jednu regiju

U Slavoniji, Baranji i Srijemu zadržat će se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, a u blizini rijeka moguće je formiranje kratkotrajne jutarnje magle. Jutarnje temperature će se kretati od 6 do 9 °C, dok će najviše dnevne biti između 25 i 27 °C.

Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren južni, na Jadranu jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. No vremenske prilike danas će ipak ostati relativno stabilne, prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a za HRT .

Na Jadranu će četvrtak biti najtopliji dan, s najviše sunčanih intervala, iako će sjeverni Jadran ostati promjenjiv s povremenom kišom. Do srijede će povremene kiše biti prisutne i na drugim dijelovima Jadrana, posebno u utorak, kada postoji mogućnost za nevrijeme.

U središnjim dijelovima Hrvatske, uz oblačnije uvjete, dnevne temperature zraka bit će nešto niže. Sredinom dana u najsjevernijim predjelima očekuje se prolazno pojačanje jugozapadnog vjetra.

Jugozapadni vjetar će puhati i u Gorskoj Hrvatskoj, dok će uz obalu vladati jugo. Tokom dana oblačnost će se povećavati, osobito nad Istrom, gdje se popodne očekuju lokalne oborine. Kako se noć bude približavala, kiša će biti sve izvjesnija i u ostalim dijelovima.

U kotlinama je ujutro moguća magla, dok se nad morem može pojaviti sumaglica. Jutarnje temperature će se kretati između 7 °C u Lici i 18 °C na otocima, a dnevne će dosezati između 20 i 25 °C.

Ljetne temperature u srednjoj i južnoj Dalmaciji

Na srednjem Jadranu i u Dalmaciji temperature će doseći do 26 °C. Zapuhat će umjereno jugo i južni vjetar, koji će prema večeri jačati. Ujutro će more biti mirno ili tek blago valovito, dok će prema otvorenom moru postati umjereno valovito. Vrijeme će biti djelomično sunčano.

Na krajnjem jugu Hrvatske bit će pretežno sunčano, uz slabo do umjereno jugo. Temperature zraka će se kretati od jutarnjih 17 do 19 °C, a lokalno će narasti i do 26 °C."

Očekuje se nastavak promjenjivih vremenskih prilika.