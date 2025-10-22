Kipi u Istri: 'Nakon sedam godina smrada ne vjerujem da itko ovdje gaji nadu'

Dvjestotinjak građana nezadovoljnih upornim neugodnim mirisima te zagađenjem zraka i okoliša kojima je uzrok Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun prosvjedovali su u srijedu te poručili da trpe od početka rada Kaštijuna

'Od početka rada Kaštijiuna svjedočimo njegovom neispravnom radu upitne zakonitosti te paralelnom kozmetičkom mazanju očiju odgovornih političara na svim razinama, od lokalne do županijske i državne. Sedam godina se u široj okolici zagađuje zrak, a dokaz je prečest i nepodnošljiv smrad koji ne dozvoljava ljudima život', ustvrdio je jedan od organizatora prosvjeda, Ivo Lorencin, koji je od nadležnih zatražio konkretne mjere.

Rekao je da su problemi Kaštijuna toliko veliki da većina građana ne vidi nikakvo drugo rješenje do zatvaranja Kaštijuna kakav je danas. 'Nakon sedam godina smrada ne vjerujem da itko ovdje gaji nadu kako bi se Kaštijun mogao popraviti', dodao je te ustvrdio da je 'potrebno resetirati čitav sustav i krenuti ga graditi ispočetka'. U gradnju tog novog sustava, naveo je, treba krenuti hitno jer južna Istra zbog neispravnog rada Kaštijuna trpi ozbiljne ekonomske štete. Načelnik općine Medulin Ivan Kirac rekao je da je njihov stav jasan - zdravlje, dostojanstvo i mir mještana imaju prednost pred bilo kakvim opravdanjima ili financijskim troškovima te dodao da Općina Medulin izražava punu podršku mještanima u prosvjedu i traže konkretne promjene. Dosta je zagađenja, neugodnih mirisa i neodgovornog upravljanja otpadom, poručio je te naglasio da je krajnje vrijeme da se Kaštijun zaustavi jer je to pitanje cijele Istre, a ne samo Općine Medulin i juga Istre.