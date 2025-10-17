Ministarstvo poništilo rješenje Inspektorata o Kaštijunu

Ministarstvo zaštite okoliša poništilo je Rješenje Državnog inspektorata iz travnja 2024., kojim je Inspektorat zabranio Trgovačkom društvu Kaštijun zaprimati na obradu u Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) više od 390 tona miješanog komunalnog otpada dnevno, priopćio je Grad Pula
'Trgovačko društvo Kaštijun 16. listopada zaprimilo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, kojim se poništilo odluku Državnog inspektorata od 4. travnja 2024. godine. Navedeno rješenje Državnog inspektorata ograničilo je, naime, Kaštijun d.o.o. na način da mu je zabranilo zaprimati na obradu, u pogon Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) , više od 390 tona miješanog komunalnog otpada dnevno', naveli su iz pulske gradske uprave.
Rješenjem Ministarstva ta je zabrana poništena i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje, dodaje se u priopćenju.
Vezano za poništenje Rješenja Inspektorata o maksimalnim dnevnim količinama miješanog komunalnog otpada koje ŽCGO Kaštjun smije prihvatiti, Radna grupa za civilni nadzor Kaštijuna priopćila je kako 'neovisno o ishodu ovog odnosa između Kaštijuna i Inspektorata, zahtijeva od vlasnika Kaštijuna i od komunalnih društava, poduzimanje mjera da dnevne količine koje stižu u ŽCGO ne bi premašile 390 tona'.
"Posebno se to odnosi na nepropisno odlaganje restoranskog otpada u turističkim središtima koje poprima kolosalne razmjere, a komunalna društva toleriraju nepropisno odlaganje proizvodnog otpada. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, taj otpad ne bi uopće smio dolaziti na Kaštijun", naveli su iz Radne skupine.
Traže da se poštuju ciljevi utvrđeni Dvostranim ugovorom između Republike Hrvatske i Europske komisije.
Radna grupa za civilni nadzor Kaštijuna također traži od vlasnika ŽCGO Kaštjun, Grada Pule i Županije, te od komunalnih društava da ih jednom mjesečno izvijeste o napretku u provođenju navedenih koraka koje su poduzeli, kako bi se u sustavu gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji poštivao Zakon o gospodarenju otpadom u cijelosti.