Ministarstvo poništilo rješenje Inspektorata o Kaštijunu

'Trgovačko društvo Kaštijun 16. listopada zaprimilo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, kojim se poništilo odluku Državnog inspektorata od 4. travnja 2024. godine. Navedeno rješenje Državnog inspektorata ograničilo je, naime, Kaštijun d.o.o. na način da mu je zabranilo zaprimati na obradu, u pogon Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) , više od 390 tona miješanog komunalnog otpada dnevno', naveli su iz pulske gradske uprave.

Rješenjem Ministarstva ta je zabrana poništena i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje, dodaje se u priopćenju.

Vezano za poništenje Rješenja Inspektorata o maksimalnim dnevnim količinama miješanog komunalnog otpada koje ŽCGO Kaštjun smije prihvatiti, Radna grupa za civilni nadzor Kaštijuna priopćila je kako 'neovisno o ishodu ovog odnosa između Kaštijuna i Inspektorata, zahtijeva od vlasnika Kaštijuna i od komunalnih društava, poduzimanje mjera da dnevne količine koje stižu u ŽCGO ne bi premašile 390 tona'.