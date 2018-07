Kineski veleposlanik: Nemamo potrebu dovoditi radnike iz Kine da rade Pelješki most, ali...

Kineski veleposlanik Hu Zhaoming na konferenciji za novinare u prostorijama ambasade u Zagrebu osvrnuo se na netom završeni sastanak Inicijative 16 država srednje i istočne Europe i Kine koji se u održao u bugarskom gradu Sofiji istaknuvši kako se radi o iznimno važnom projektu kojeg će iduće godine domaćinom biti Hrvatska.

Kineski veleposlanik je istaknuo da je od pokretanja Inicijative 16+1 volumen trgovine među sudionicama porastao s 54 milijarde američkih dolara 2011. godine do 68 milijardi dolara prošle. Investicije Kine u zemlje istočne i srednje Europe su porasle 10 puta i i već su se približile 10 milijardi američkih dolara.

Istaknuo je i da je na kineska kompanija pobijedila na natječaju za projekt izgradnje Pelješkog mosta što je do danas najveći projekt suradnje dviju zemalja.

'Tom prilikom će se pozornost cijelog svijeta fokusirati na Hrvatsku što će biti velika promocija, a utjecaj summita neće biti manji od plasmana hrvatske nogometne reprezentacije u polufinale Svjetskog prvenstva', smatra veleposlanik Zhaoming.

Također, naglasio je, potaknut će se i razvoj bilateralnih odnosa, a kineski lideri će doći u Hrvatsku. Zemlje koje su održale prošle sastanke Inicijative 16+1 doživjele su potom, tvrdi, snažan rast kineskih investicija.

Veleposlanik kaže da Kina od Hrvatske očekuje da bude dobar domaćin da izgradi dobru političku atmosferu za održavanje summita u narodu i među političkim strankama.

'Kineski premijer Li Keqiang je na bugarskom Summitu izjavio da je ova godina 'godina lokalne suradnje 16+1', te predložio da 2019. godinu odredimo kako '16+1 godinu obrazovanja i komunikacije mladih', te Hrvatska može poticati ova dva područja kako bi se još više razvila. Osim toga premijer Keqiang je izjavio da je potrebno više pažnje pridati izgradnji industrijskih zona unutar Suradnje 16+1', kazao je kineski veleposlanik u Hrvatskoj.

Odgovarajući na pitanja kazao je da se ne zna još uvijek ni mjesto ni vrijeme na kojem će biti održan summit, ali je, smatra to dobra prilika da se hrvatski gradovi natječu međusobno za domaćinstvo jer iz toga mogu imati veliku korist.

Što se tiče Pelješkog mosta veleposlanik je kazao da je potpisan ugovor, a tvrtka koja je dobila koncesiju za gradnju China Road and Bridge Corporation će do kraja srpnja preuzeti gradilište i 'od toga trenutka sat počinje odbrojavati ugovoreno vrijeme za izgradnju koje je kao što je poznato 36 mjeseci'.

'Uvjereni smo da će kineska kompanija završiti most u previđenom roku i s najboljom kvalitetom', kazao je kineski veleposlanik koji se osvrnuo i na priče u hrvatskoj javnosti o tome koliko će kineskih radnika doći u Hrvatsku i sudjelovati u izgradnji mosta.

'Rekao bi da to ovisi o potrebama same gradnje. Ako se ne želi da se probiju rokove onda hrvatska vlada treba osigurati dovoljno radnika na gradilištu mosta. S druge strane Kina ne dolazi raditi most kako bi osigurala posao za svoje radnike. Mi stvaramo preko 30 milijuna radnih mjesta za naše radnike kod kuće svake godine tako da ne dolazimo ovdje stvarati radna mjesta za Kineze. Želimo zaposliti što je moguće više lokalnih radnika na gradnji mosta posebno stručnih radnika, ali problem je s time taj što kad je objavljen oglas o zapošljavanju, ljudi nisu odgovorili pozitivno ili uopće. Možda plaća nije dovoljno atraktivna, ili su više okrenuti prema turizmu nego izgradnji mostova', zaključio je Hu Zhaoming.